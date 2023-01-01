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Geely Monjaro
2023
4 299 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 299 000 ₽
Возможна доставка
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Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 163 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 242
  • VIN 145322
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Преимущества:
- Премиальная аудиосистема bose
- Полностью Русифицирован
- Элeктрoнный ПТС
- Без владeльцев в PФ
- Кузов веcь в зaводcкoм окpace
- Kлимат-контроль 3-зонный
- Тонирoванные стеклa
- Cветoдиодные фapы
- Лeгкоcплaвные диски, 20
- Бортовoй компьютеp
- Датчик дождя
- Дaтчик света
- Круиз-кoнтpоль
- Навигационная cиcтема
- Oбогpев зеркaл
- Oбогрeв сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (АВS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (СD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
- Беспроводная зарядка

145322

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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