Geely Monjaro
Ввезён в РФ в 2023 году
Заводское лакокрасочное покрытие
Гибридная модификация Hi-P
Преимущества:
- Аудиосистема BOSE
- Электропривод багажной двери
- Раздельный климат-контроль 3х зонный
- Электропривод и обогрев зеркал
- Датчики света и дождя
- Светодиодные фары
- Камеры кругового обзора
- Полный электропакет
- Комбинированный салон
- Черный потолок
- Русификация
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с памятью
водителя на 2 положения
- Панорамное остекление с люком
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы
движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система предотвращения столкновения с
функцией автоматического торможения
- Парктроники передние и задние
- Система контроля усталости водителя
- Атмосферная подсветка салона
- Датчики слепых зон
- Проекция
091070