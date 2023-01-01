Geely Monjaro

Ввезён в РФ в 2023 году

Заводское лакокрасочное покрытие

Гибридная модификация Hi-P

Преимущества:

- Аудиосистема BOSE

- Электропривод багажной двери

- Раздельный климат-контроль 3х зонный

- Электропривод и обогрев зеркал

- Датчики света и дождя

- Светодиодные фары

- Камеры кругового обзора

- Полный электропакет

- Комбинированный салон

- Черный потолок

- Русификация

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Электропривод передних сидений с памятью

водителя на 2 положения

- Панорамное остекление с люком

- Бесключевой доступ

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы

движения (LKA)

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Система предотвращения столкновения с

функцией автоматического торможения

- Парктроники передние и задние

- Система контроля усталости водителя

- Атмосферная подсветка салона

- Датчики слепых зон

- Проекция

091070