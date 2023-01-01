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Geely Monjaro
2022
4 049 000 ₽
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Geely Monjaro 2022

4 049 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация Hi-P 1.5hyb AT (150 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 59 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 231
  • VIN 091070
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1480 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Ввезён в РФ в 2023 году
Заводское лакокрасочное покрытие
Гибридная модификация Hi-P

Преимущества:

- Аудиосистема BOSE
- Электропривод багажной двери
- Раздельный климат-контроль 3х зонный
- Электропривод и обогрев зеркал
- Датчики света и дождя
- Светодиодные фары
- Камеры кругового обзора
- Полный электропакет
- Комбинированный салон
- Черный потолок
- Русификация
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с памятью
водителя на 2 положения
- Панорамное остекление с люком
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы
движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система предотвращения столкновения с
функцией автоматического торможения
- Парктроники передние и задние
- Система контроля усталости водителя
- Атмосферная подсветка салона
- Датчики слепых зон
- Проекция

091070

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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