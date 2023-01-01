Geely Monjaro
Автомобиль ввезен из Китая в 2023 г. , в заводском лакокрасочным покрытии. Новый авто. 2 ключа. ЭПТС действующий.
Преимущества:
- Система контроля слепых зон
- Климат-контроль 3-зонный
- Подогрев передних сидений
- Электрообогрев лобового стекла и зеркал
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Электропривод водительского сиденья с памятью
- Электропривод пассажирского сиденья
- Электроскладывание зеркал
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Бесключевой доступ
- Проекционный дисплей
- Панорамная крыша
- Камеры кругового обзора
- Акустическая система премиум класса Bose
- Мультимедийная система с навигацией
- Легкосплавные диски 20 радиуса
041799