Geely Monjaro

Автомобиль ввезен из Китая в 2023 г. , в заводском лакокрасочным покрытии. Новый авто. 2 ключа. ЭПТС действующий.

Преимущества:

- Система контроля слепых зон

- Климат-контроль 3-зонный

- Подогрев передних сидений

- Электрообогрев лобового стекла и зеркал

- Бортовой компьютер

- Электропривод зеркал

- Электропривод водительского сиденья с памятью

- Электропривод пассажирского сиденья

- Электроскладывание зеркал

- Многофункциональное рулевое колесо

- Датчик света

- Датчик дождя

- Бесключевой доступ

- Проекционный дисплей

- Панорамная крыша

- Камеры кругового обзора

- Акустическая система премиум класса Bose

- Мультимедийная система с навигацией

- Легкосплавные диски 20 радиуса

041799