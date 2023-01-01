Geely Monjaro
Преимущества:
- Новый автомобиль
- Цифровая приборная панель
- Центральная мультимедийная система
и персональный дисплей для переднего
пассажира
- Камеры кругового обзора c 3D-режимом
- Полный привод
- 6 режимов движения
- Многоцветная атмосферная подсветка
- Премиальная аудиосистема с системой
активного шумоподавления
- Подогрев и вентиляция сидений
- Комбинированный кожаный салон
- Проекционный дисплей
- Вентиляция сидений
- Светодиодная оптика
- Полный электропакет
- Система кругового обзора 360
- Датчики слепых зон
- Адаптивный круиз-контроль
- Контроль удержания в полосе
- Проекция на лобовое стекло
- Панорамная крыша
- 3-х зонный климат контроль.
- Диски R20
- Электропривод задней двери и многое другое..
- Ассистент смены полосы (LCA)
- Система контроля слепых зон (BSD)
- Система помощи при выезде задним ходом
(RCTA)
- Система предупреждения об опасности при
открывании дверей (DOW)
- Система экстренного удержания автомобиля в
полосе движения (ELKA)
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