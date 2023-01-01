Geely Monjaro

Преимущества:

- Новый автомобиль

- Цифровая приборная панель

- Центральная мультимедийная система

и персональный дисплей для переднего

пассажира

- Камеры кругового обзора c 3D-режимом

- Полный привод

- 6 режимов движения

- Многоцветная атмосферная подсветка

- Премиальная аудиосистема с системой

активного шумоподавления

- Подогрев и вентиляция сидений

- Комбинированный кожаный салон

- Проекционный дисплей

- Вентиляция сидений

- Светодиодная оптика

- Полный электропакет

- Система кругового обзора 360

- Датчики слепых зон

- Адаптивный круиз-контроль

- Контроль удержания в полосе

- Проекция на лобовое стекло

- Панорамная крыша

- 3-х зонный климат контроль.

- Диски R20

- Электропривод задней двери и многое другое..

- Ассистент смены полосы (LCA)

- Система контроля слепых зон (BSD)

- Система помощи при выезде задним ходом

(RCTA)

- Система предупреждения об опасности при

открывании дверей (DOW)

- Система экстренного удержания автомобиля в

полосе движения (ELKA)

116926