Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Приложение
QR code

Приложение FRESH

В приложении удобнее выбирать авто и консультироваться с экспертами
QR code

В приложении можно быстро оценить авто-онлайн

Geely Monjaro
2023
4 089 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Geely Monjaro 2023

4 089 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
Показать телефон +7 353 266 36 72
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxury
  • Год 2023
  • Пробег 43 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 107
  • VIN 116926
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Geely Monjaro

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Цифровая приборная панель
- Центральная мультимедийная система
и персональный дисплей для переднего
пассажира
- Камеры кругового обзора c 3D-режимом
- Полный привод
- 6 режимов движения
- Многоцветная атмосферная подсветка
- Премиальная аудиосистема с системой
активного шумоподавления
- Подогрев и вентиляция сидений
- Комбинированный кожаный салон
- Проекционный дисплей
- Вентиляция сидений
- Светодиодная оптика
- Полный электропакет
- Система кругового обзора 360
- Датчики слепых зон
- Адаптивный круиз-контроль
- Контроль удержания в полосе
- Проекция на лобовое стекло
- Панорамная крыша
- 3-х зонный климат контроль.
- Диски R20
- Электропривод задней двери и многое другое..
- Ассистент смены полосы (LCA)
- Система контроля слепых зон (BSD)
- Система помощи при выезде задним ходом
(RCTA)
- Система предупреждения об опасности при
открывании дверей (DOW)
- Система экстренного удержания автомобиля в
полосе движения (ELKA)

116926

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ближайший в Москве
В данные города мы осуществляем доставку. Выберите свой город или ближайший к нему
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа