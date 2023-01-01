Geely Preface

Преимущества:

- Автомобиль ввезен в РФ из Китая в 2023 году

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Без ДТП

Экстерьер:

- Колеса R18

- Спортивный обвес

- Раздвоенный выхлоп

Интерьер:

- Панорамная крыша

- Отделка потолка - черная алькантара

- Кожаный руль

- Регулировка вылета руля по высоте и глубине

- Многофункциональное рулевое колесо

- Подрулевые лепестки

- Парктроники - Спереди / Сзади

- Камера 360 (панорамная)

Сидения:

- Материал сидений - сочетание кожи и

алькантары

- Регулировка высоты сиденья

- Регулировка поясничной опоры

- Память водительского сиденья

- Обогрев сидений

- Вентиляция сидений

- Центральный подлокотник - Спереди / Сзади

- Задний подстаканник

- Установка детского кресла

Мультимедиа:

- Музыкальная система марки Bose - 10

динамиков

- Диагональ центрального дисплея - 12,3 дюйма

- Сенсорная приборная панель

- Wi-Fi точка доступа

- Втроенная навигация

- Bluetooth

- Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.)

Свет:

- Ближний свет LED

- Дальний свет LED

- Дневные ходовые огни

- Регулировка высоты фар

- Автосвет

- Автопереключение дальнего и ближнего света

Атмосферная подсветка салона

Системы помощи водителю:

- Автоматическая парковка

- Адаптивный круиз

- Стояночный тормоз электронный

- Безключевой доступ

- Безключевой запуск

- Датчики давления в шинах

- Система предупреждения о сходе с полосы (LKA,

LDWS)

- Система экстренного вызова помощи (SOS)

Климат:

- Климат-контроль

- Кондиционирование заднего ряда

- Салонный фильтр PM2.5

- Электроподъемники стекол

- Защита от защимления стеклами

- Обогрев зеркал

- Электрорегулировка боковых зеркал

- Память боковых зеркал

- Солнцезащитный козырек с зеркалом

- Датчик дождя.

071151