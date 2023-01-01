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Geely Preface
2023
3 399 000 ₽
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Geely Preface 2023

3 399 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface
Geely Preface

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Preface
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (190 л.с.)
  • Комплектация Kunlun
  • Год 2023
  • Пробег 85 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 53
  • VIN 071151
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Preface

Преимущества:
- Автомобиль ввезен в РФ из Китая в 2023 году
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Без ДТП

Экстерьер:
- Колеса R18
- Спортивный обвес
- Раздвоенный выхлоп

Интерьер:
- Панорамная крыша
- Отделка потолка - черная алькантара
- Кожаный руль
- Регулировка вылета руля по высоте и глубине
- Многофункциональное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки
- Парктроники - Спереди / Сзади
- Камера 360 (панорамная)

Сидения:
- Материал сидений - сочетание кожи и
алькантары
- Регулировка высоты сиденья
- Регулировка поясничной опоры
- Память водительского сиденья
- Обогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Центральный подлокотник - Спереди / Сзади
- Задний подстаканник
- Установка детского кресла

Мультимедиа:
- Музыкальная система марки Bose - 10
динамиков
- Диагональ центрального дисплея - 12,3 дюйма
- Сенсорная приборная панель
- Wi-Fi точка доступа
- Втроенная навигация
- Bluetooth
- Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.)

Свет:
- Ближний свет LED
- Дальний свет LED
- Дневные ходовые огни
- Регулировка высоты фар
- Автосвет
- Автопереключение дальнего и ближнего света
Атмосферная подсветка салона

Системы помощи водителю:
- Автоматическая парковка
- Адаптивный круиз
- Стояночный тормоз электронный
- Безключевой доступ
- Безключевой запуск
- Датчики давления в шинах
- Система предупреждения о сходе с полосы (LKA,
LDWS)
- Система экстренного вызова помощи (SOS)

Климат:
- Климат-контроль
- Кондиционирование заднего ряда
- Салонный фильтр PM2.5
- Электроподъемники стекол
- Защита от защимления стеклами
- Обогрев зеркал
- Электрорегулировка боковых зеркал
- Память боковых зеркал
- Солнцезащитный козырек с зеркалом
- Датчик дождя.

071151

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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