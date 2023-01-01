Geely Preface
Преимущества:
- Автомобиль ввезен в РФ из Китая в 2023 году
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Без ДТП
Экстерьер:
- Колеса R18
- Спортивный обвес
- Раздвоенный выхлоп
Интерьер:
- Панорамная крыша
- Отделка потолка - черная алькантара
- Кожаный руль
- Регулировка вылета руля по высоте и глубине
- Многофункциональное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки
- Парктроники - Спереди / Сзади
- Камера 360 (панорамная)
Сидения:
- Материал сидений - сочетание кожи и
алькантары
- Регулировка высоты сиденья
- Регулировка поясничной опоры
- Память водительского сиденья
- Обогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Центральный подлокотник - Спереди / Сзади
- Задний подстаканник
- Установка детского кресла
Мультимедиа:
- Музыкальная система марки Bose - 10
динамиков
- Диагональ центрального дисплея - 12,3 дюйма
- Сенсорная приборная панель
- Wi-Fi точка доступа
- Втроенная навигация
- Bluetooth
- Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.)
Свет:
- Ближний свет LED
- Дальний свет LED
- Дневные ходовые огни
- Регулировка высоты фар
- Автосвет
- Автопереключение дальнего и ближнего света
Атмосферная подсветка салона
Системы помощи водителю:
- Автоматическая парковка
- Адаптивный круиз
- Стояночный тормоз электронный
- Безключевой доступ
- Безключевой запуск
- Датчики давления в шинах
- Система предупреждения о сходе с полосы (LKA,
LDWS)
- Система экстренного вызова помощи (SOS)
Климат:
- Климат-контроль
- Кондиционирование заднего ряда
- Салонный фильтр PM2.5
- Электроподъемники стекол
- Защита от защимления стеклами
- Обогрев зеркал
- Электрорегулировка боковых зеркал
- Память боковых зеркал
- Солнцезащитный козырек с зеркалом
- Датчик дождя.
071151