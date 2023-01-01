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Geely Tugella
2021
3 549 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Geely Tugella 2021

3 549 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Tugella
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2021
  • Пробег 18795 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 100182
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 415

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Tugella

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам автомобиль Geely Tugella 2021 года выпуска, который был ввезен из республики Белоруссия и имеет максимальную комплектацию. Это автомобиль, который сочетает в себе элегантность, высокую производительность и передовые технологии.

Geely Tugella - это превосходный автомобиль, который имеет множество преимуществ перед своими конкурентами. Он оснащен передовыми технологиями, которые делают его одним из самых безопасных и комфортных автомобилей на рынке. Кроме того, этот автомобиль является идеальным выбором для любителей активного образа жизни и динамичного вождения.

Ключевые особенности Geely Tugella:
- Панорамная крыша, которая позволяет максимально наслаждаться окружающей природой;
- Круговой обзор, благодаря которому водитель может видеть все происходящее вокруг автомобиля;
- Голосовое управление функционалом автомобиля, которое позволяет открыть люк, окно и т.д., включить климат, выставить температуру и многое другое;
- Привод сидений с памятью, который обеспечивает максимальный комфорт для водителя и пассажиров;
- Датчик света и датчик дождя, которые автоматически регулируют яркость фар и скорость работы стеклоочистителей;
- Адаптивный круиз и удержание в полосе, которые добавляют дополнительную безопасность и комфорт при дальних поездках.

Мы понимаем, что выбор автомобиля – это ответственный шаг, и поэтому хотим помочь вам в этом важном решении. Наши эксперты всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все вопросы, связанные с этим автомобилем.

К тому же мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке по номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его уже сейчас. Этот отчет поможет вам получить полную информацию об автомобиле и принять правильное решение.

Звоните нам прямо сейчас и станьте обладателем этого превосходного автомобиля Geely Tugella 2021 года выпуска!

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