Geely Tugella
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация 2.0 AT 4WD Luxury
- Светодиодные фары
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электроподогрев зеркал
- Бесконтактное открытие багажника
- Панорамная крыша
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей 12.3"
- Электропривод передних сидений
- Электроподогрев всех сидений
- Бесключевой доступ
- Электроподогрев рулевого колеса
- Электроподогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
Электронные системы безопасности и контроля движения:
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Функция "Проводи меня домой"
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Hands free
- Камера кругового обзора 360
044117