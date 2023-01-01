Geely Tugella

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Комплектация 2.0 AT 4WD Luxury

- Светодиодные фары

- Датчик света

- Датчик дождя

- Электроподогрев зеркал

- Бесконтактное открытие багажника

- Панорамная крыша

- Управление аудиосистемой на руле

- Цветной многофункциональный дисплей 12.3"

- Электропривод передних сидений

- Электроподогрев всех сидений

- Бесключевой доступ

- Электроподогрев рулевого колеса

- Электроподогрев лобового стекла

- Обогрев форсунок стеклоомывателя

Электронные системы безопасности и контроля движения:

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при спуске с горы (DAC)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Круиз-контроль

- Функция "Проводи меня домой"

- Система управления дальним светом

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система контроля давления в шинах

- Передний парктроник

- Задний парктроник

- Hands free

- Камера кругового обзора 360

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