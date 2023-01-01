Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Geely Tugella
2021
3 479 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Geely Tugella 2021

3 479 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Tugella
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 56631 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 28
  • VIN 044117
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Geely Tugella

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация 2.0 AT 4WD Luxury
- Светодиодные фары
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электроподогрев зеркал
- Бесконтактное открытие багажника
- Панорамная крыша
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей 12.3"
- Электропривод передних сидений
- Электроподогрев всех сидений
- Бесключевой доступ
- Электроподогрев рулевого колеса
- Электроподогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
Электронные системы безопасности и контроля движения:
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Функция "Проводи меня домой"
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Hands free
- Камера кругового обзора 360

044117

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа