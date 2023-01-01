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Geely Tugella
2021
3 550 000 ₽
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Geely Tugella 2021

3 550 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella
Geely Tugella

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Tugella
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 23941 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • Воблер 83
  • VIN 113601
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Tugella

Преимущества:
- 1 владелец
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Камеры кругового обзора
- Панорамная крыша

113601

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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