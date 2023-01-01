Genesis G70

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Genesis G70, который был привезен непосредственно из Кореи. Этот эксклюзивный автомобиль обладает электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием кузова, что гарантирует его качество и надежность. Помимо этого, Genesis G70 оснащен полным приводом, что делает его идеальным выбором для любителей комфорта и безопасности на дороге.

Комплектация этого автомобиля поражает своим разнообразием функциональных возможностей. Внутри вы найдете двухзонный климат-контроль, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, а также навигационную систему для вашего удобства. Необходимость в дополнительных аксессуарах отпадает благодаря подогреву зеркал, руля и сидений, а также электроскладыванию зеркал и системе доступа без ключа. Регулировка сидений водителя и пассажиров с электроприводом и функцией памяти обеспечивает максимальный комфорт каждому пассажиру. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют вашу безопасность на дороге. Парктроник и камера заднего вида помогут вам маневрировать с уверенностью, а вентиляция передних сидений подарит вам приятное ощущение свежести в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы, предоставить дополнительную информацию и организовать тест-драйв для вас. Успейте стать обладателем этого роскошного автомобиля Genesis G70!

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