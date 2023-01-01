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Genesis G70
2022
6 649 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Genesis G70 2022

6 649 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70
Genesis G70

Характеристики

  • Марка Genesis
  • Модель G70
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (247 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 946 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 109759
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 247 л.с.
  • Воблер 346

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Genesis G70

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Genesis G70, который был привезен непосредственно из Кореи. Этот эксклюзивный автомобиль обладает электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием кузова, что гарантирует его качество и надежность. Помимо этого, Genesis G70 оснащен полным приводом, что делает его идеальным выбором для любителей комфорта и безопасности на дороге.

Комплектация этого автомобиля поражает своим разнообразием функциональных возможностей. Внутри вы найдете двухзонный климат-контроль, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, а также навигационную систему для вашего удобства. Необходимость в дополнительных аксессуарах отпадает благодаря подогреву зеркал, руля и сидений, а также электроскладыванию зеркал и системе доступа без ключа. Регулировка сидений водителя и пассажиров с электроприводом и функцией памяти обеспечивает максимальный комфорт каждому пассажиру. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют вашу безопасность на дороге. Парктроник и камера заднего вида помогут вам маневрировать с уверенностью, а вентиляция передних сидений подарит вам приятное ощущение свежести в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы, предоставить дополнительную информацию и организовать тест-драйв для вас. Успейте стать обладателем этого роскошного автомобиля Genesis G70!

id109759

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