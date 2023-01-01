Genesis G80

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Genesis G80, который был привезен непосредственно из Кореи. Этот изысканный автомобиль оснащен электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием кузова, гарантируя его безупречное качество и привлекательный внешний вид. Благодаря полному приводу, Genesis G80 обеспечивает надежность и комфорт в любых дорожных условиях.

Комплектация этой модели впечатляет своей функциональностью и инновационными возможностями. В салоне автомобиля вас встретит трехзонный климат-контроль, который позволит каждому пассажиру наслаждаться комфортной температурой. Иммобилайзер и система доступа без ключа обеспечат защиту вашего автомобиля от несанкционированного доступа. Бортовой компьютер, датчики дождя и света, а также круиз-контроль способствуют вашему удобству и безопасности на дороге. Навигационная система поможет вам легко и точно выбирать маршруты, а обогрев зеркал, руля и сидений добавят комфорта в холодные дни. Система электроскладывания зеркал и проекционный дисплей облегчат вашу парковку и маневрирование. Регулировка сидений водителя и пассажиров с электроприводом и функцией памяти гарантирует идеальную посадку за рулем для каждого. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат безопасность на дороге. Возможности парктроника, системы контроля слепых зон, камеры заднего вида и камеры 360° сделают вашу парковку и движение задним ходом максимально удобными и безопасными. Панорамная крыша/лобовое стекло подарят вам потрясающий вид окружающего мира, а вентиляция передних сидений создаст приятный микроклимат в салоне автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и организуют тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем роскошного автомобиля Genesis G80!

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