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Genesis G80
2021
7 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Genesis G80 2021

7 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80
Genesis G80

Характеристики

  • Марка Genesis
  • Модель G80
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 11144 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 105889
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 132

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Genesis G80

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Genesis G80, который был привезен непосредственно из Кореи. Этот изысканный автомобиль оснащен электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием кузова, гарантируя его безупречное качество и привлекательный внешний вид. Благодаря полному приводу, Genesis G80 обеспечивает надежность и комфорт в любых дорожных условиях.

Комплектация этой модели впечатляет своей функциональностью и инновационными возможностями. В салоне автомобиля вас встретит трехзонный климат-контроль, который позволит каждому пассажиру наслаждаться комфортной температурой. Иммобилайзер и система доступа без ключа обеспечат защиту вашего автомобиля от несанкционированного доступа. Бортовой компьютер, датчики дождя и света, а также круиз-контроль способствуют вашему удобству и безопасности на дороге. Навигационная система поможет вам легко и точно выбирать маршруты, а обогрев зеркал, руля и сидений добавят комфорта в холодные дни. Система электроскладывания зеркал и проекционный дисплей облегчат вашу парковку и маневрирование. Регулировка сидений водителя и пассажиров с электроприводом и функцией памяти гарантирует идеальную посадку за рулем для каждого. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат безопасность на дороге. Возможности парктроника, системы контроля слепых зон, камеры заднего вида и камеры 360° сделают вашу парковку и движение задним ходом максимально удобными и безопасными. Панорамная крыша/лобовое стекло подарят вам потрясающий вид окружающего мира, а вентиляция передних сидений создаст приятный микроклимат в салоне автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и организуют тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем роскошного автомобиля Genesis G80!

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Fresh Тюмень
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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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