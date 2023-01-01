Genesis G80

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Комплектация Business

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Тонированные стекла

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 17

- Иммобилайзер

- Обратная связь

- Дистанционный запуск двигателя

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Омыватель фар

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Система доступа без ключа

- Электроскладывание зеркал

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя --(электропривод)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

- Зоны риска в бронепленке: передний бампер,передние фары, капот,передние крылья,часть крыши, области под ручками дверей,полоска на заднем бампере

- Сигнализация с GSM-модулем

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