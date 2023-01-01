Genesis GV70
Преимущества:
- Без регистрации в РФ
- Завоское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений
004250