Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Genesis GV70
2021
8 499 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Genesis GV70 2021

8 499 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70
Genesis GV70

Характеристики

  • Марка Genesis
  • Модель GV70
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (210 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 22068 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • Воблер 301
  • VIN 004250
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 210 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Genesis GV70

Преимущества:
- Без регистрации в РФ
- Завоское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений

004250

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа