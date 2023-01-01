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Genesis GV80
2020
7 420 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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Genesis GV80 2020

7 420 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80

Характеристики

  • Марка Genesis
  • Модель GV80
  • Поколение I
  • Модификация 3.0d AT (278 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 186296 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 271
  • VIN 006992
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2996 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 278 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Genesis GV80

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Третий ряд сидений
- Кожаный салон
- Панорамная крыша
- Камера заднего вида
- 3-зонный климат-контроль
- Обогрев всех сидений
- Навигационная система
- Бесключевой доступ и запуск двигателя

006992

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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