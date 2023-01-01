Genesis GV80

Преимущества:

-Парковочный автопилот с брелока

-Темно-Зеленый (Cardiff Green Pearl)

-Передние и задние брызговики

-Отделка салона алюминием с текстурой G-Matrix

-Отделка сидений натуральной кожей

-Черный + Глянцевый чёрный пластик / -Алюминий G-Matrix

-Отделка центральной консоли и дверей искусственной кожей

-Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью

-Освещение в интерьере светодиодными лампами

-Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира

-Цифровая 3D приборная панель с диагональю 12,3”

-Рулевое колесо обтянутое натуральной кожей

-Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения

-Подогрев руля

-Система рулевого управления с электроусилителем на рулевой рейке (R-MDPS)

-Управление аудиосистемой на руле

-Электропривод двери багажника

-Система безключевого доступа в автомобиль -Smart key и кнопка запуска двигателя

-Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида

-Электропривод складывания и обогрев наружных зеркал заднего вида

-Переключение режимов коробки передач электронным селектором

-Подлокотник с подстаканниками на втором ряду сидений

-Подрулевые переключатели передач АКПП

-Подсветка околодверного пространства с логотипом “GENESIS”

-Система переключения режимов движения DRIVE MODE / TERRAIN MODE

-Телематическая система Genesis Connected Services

-Теплозащитное остекление

-Электрорегулировка рулевой колонки с памятью положений

-Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/20/40

-Задние сиденья с подогревом

-Водительское сиденье с памятью положений

-Электрорегулировка длины подушки сиденья водителя, электрорегулировка боковой поддержки

-Вентиляция и Подогрев передних сидений

-Электрорегулировка передних сидений

-Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений

-Комфортное сиденье водителя ERGO Motion Seat С масажем

-Трёхзонный климат контроль с датчиком запотевания

-ABS (Антиблокировочная система)

-ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)

-Ассистент удержания автомобиля на полосе движения

-Система автоматического торможения перед препятствием спереди

-Система мониторинга давления в шинах с отображением значения для каждого колеса

-Система мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом и ассистентом перестроения

-Автоматическое переключение ближний/дальний свет

-Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни

-Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров

-Коленная подушка безопасности водителя

-Передняя центральная подушка безопасности

-Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

-Камеры кругового обхора 360 с динамическими указателями траектории движения

-Передние и задние датчики парковки

HAC (Cистема помощи при трогании на подъеме)

-Бортовой видеорегистратор с двумя камерами спереди и сзади

-Дополнительный светодиодный стоп-сигнал

-Задний светодиодный противотуманный фонарь

-Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA)

-Ограничитель скорости, настраиваемый вручную

-Повторители указателей поворота на передних крыльях

-Светодиодные задние фонари

-Система слежения за состоянием водителя

-Фонари заднего хода с проекцией на дорожное покрытие

-Электромеханический стояночный тормоз

-Полностью светодиодные фары

-Мультимедийная система (9 динамиков) с сенсорным экраном 14,5”

-Интеграция со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto

-Навигационная система

-Беспроводная зарядка для смартфона в передней консоли

-Система Bluetooth

-Газовые упоры и шумоизоляция капота

-Запасное колесо для временного использования (легкосплавный диск)

-Выезжающие пороги

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