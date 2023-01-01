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Genesis GV80
2022
9 649 000 ₽
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Genesis GV80 2022

9 649 000 ₽
Возможна доставка
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Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80
Genesis GV80

Характеристики

  • Марка Genesis
  • Модель GV80
  • Поколение I
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 7342 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 241
  • VIN 001949
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2996 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Бронированный автомобиль
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Genesis GV80

Преимущества:

-Парковочный автопилот с брелока
-Темно-Зеленый (Cardiff Green Pearl)
-Передние и задние брызговики
-Отделка салона алюминием с текстурой G-Matrix
-Отделка сидений натуральной кожей
-Черный + Глянцевый чёрный пластик / -Алюминий G-Matrix
-Отделка центральной консоли и дверей искусственной кожей
-Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью
-Освещение в интерьере светодиодными лампами
-Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира
-Цифровая 3D приборная панель с диагональю 12,3”
-Рулевое колесо обтянутое натуральной кожей
-Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения
-Подогрев руля
-Система рулевого управления с электроусилителем на рулевой рейке (R-MDPS)
-Управление аудиосистемой на руле
-Электропривод двери багажника
-Система безключевого доступа в автомобиль -Smart key и кнопка запуска двигателя
-Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
-Электропривод складывания и обогрев наружных зеркал заднего вида
-Переключение режимов коробки передач электронным селектором
-Подлокотник с подстаканниками на втором ряду сидений
-Подрулевые переключатели передач АКПП
-Подсветка околодверного пространства с логотипом “GENESIS”
-Система переключения режимов движения DRIVE MODE / TERRAIN MODE
-Телематическая система Genesis Connected Services
-Теплозащитное остекление
-Электрорегулировка рулевой колонки с памятью положений
-Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/20/40
-Задние сиденья с подогревом
-Водительское сиденье с памятью положений
-Электрорегулировка длины подушки сиденья водителя, электрорегулировка боковой поддержки
-Вентиляция и Подогрев передних сидений
-Электрорегулировка передних сидений
-Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений
-Комфортное сиденье водителя ERGO Motion Seat С масажем
-Трёхзонный климат контроль с датчиком запотевания
-ABS (Антиблокировочная система)
-ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
-Ассистент удержания автомобиля на полосе движения
-Система автоматического торможения перед препятствием спереди
-Система мониторинга давления в шинах с отображением значения для каждого колеса
-Система мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом и ассистентом перестроения
-Автоматическое переключение ближний/дальний свет
-Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
-Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров
-Коленная подушка безопасности водителя
-Передняя центральная подушка безопасности
-Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
-Камеры кругового обхора 360 с динамическими указателями траектории движения
-Передние и задние датчики парковки
HAC (Cистема помощи при трогании на подъеме)
-Бортовой видеорегистратор с двумя камерами спереди и сзади
-Дополнительный светодиодный стоп-сигнал
-Задний светодиодный противотуманный фонарь
-Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA)
-Ограничитель скорости, настраиваемый вручную
-Повторители указателей поворота на передних крыльях
-Светодиодные задние фонари
-Система слежения за состоянием водителя
-Фонари заднего хода с проекцией на дорожное покрытие
-Электромеханический стояночный тормоз
-Полностью светодиодные фары
-Мультимедийная система (9 динамиков) с сенсорным экраном 14,5”
-Интеграция со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto
-Навигационная система
-Беспроводная зарядка для смартфона в передней консоли
-Система Bluetooth
-Газовые упоры и шумоизоляция капота
-Запасное колесо для временного использования (легкосплавный диск)
-Выезжающие пороги

001949

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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