Genesis GV80
Преимущества:
-Парковочный автопилот с брелока
-Темно-Зеленый (Cardiff Green Pearl)
-Передние и задние брызговики
-Отделка салона алюминием с текстурой G-Matrix
-Отделка сидений натуральной кожей
-Черный + Глянцевый чёрный пластик / -Алюминий G-Matrix
-Отделка центральной консоли и дверей искусственной кожей
-Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью
-Освещение в интерьере светодиодными лампами
-Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира
-Цифровая 3D приборная панель с диагональю 12,3”
-Рулевое колесо обтянутое натуральной кожей
-Интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения
-Подогрев руля
-Система рулевого управления с электроусилителем на рулевой рейке (R-MDPS)
-Управление аудиосистемой на руле
-Электропривод двери багажника
-Система безключевого доступа в автомобиль -Smart key и кнопка запуска двигателя
-Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
-Электропривод складывания и обогрев наружных зеркал заднего вида
-Переключение режимов коробки передач электронным селектором
-Подлокотник с подстаканниками на втором ряду сидений
-Подрулевые переключатели передач АКПП
-Подсветка околодверного пространства с логотипом “GENESIS”
-Система переключения режимов движения DRIVE MODE / TERRAIN MODE
-Телематическая система Genesis Connected Services
-Теплозащитное остекление
-Электрорегулировка рулевой колонки с памятью положений
-Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/20/40
-Задние сиденья с подогревом
-Водительское сиденье с памятью положений
-Электрорегулировка длины подушки сиденья водителя, электрорегулировка боковой поддержки
-Вентиляция и Подогрев передних сидений
-Электрорегулировка передних сидений
-Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений
-Комфортное сиденье водителя ERGO Motion Seat С масажем
-Трёхзонный климат контроль с датчиком запотевания
-ABS (Антиблокировочная система)
-ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
-Ассистент удержания автомобиля на полосе движения
-Система автоматического торможения перед препятствием спереди
-Система мониторинга давления в шинах с отображением значения для каждого колеса
-Система мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом и ассистентом перестроения
-Автоматическое переключение ближний/дальний свет
-Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
-Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров
-Коленная подушка безопасности водителя
-Передняя центральная подушка безопасности
-Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
-Камеры кругового обхора 360 с динамическими указателями траектории движения
-Передние и задние датчики парковки
HAC (Cистема помощи при трогании на подъеме)
-Бортовой видеорегистратор с двумя камерами спереди и сзади
-Дополнительный светодиодный стоп-сигнал
-Задний светодиодный противотуманный фонарь
-Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA)
-Ограничитель скорости, настраиваемый вручную
-Повторители указателей поворота на передних крыльях
-Светодиодные задние фонари
-Система слежения за состоянием водителя
-Фонари заднего хода с проекцией на дорожное покрытие
-Электромеханический стояночный тормоз
-Полностью светодиодные фары
-Мультимедийная система (9 динамиков) с сенсорным экраном 14,5”
-Интеграция со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto
-Навигационная система
-Беспроводная зарядка для смартфона в передней консоли
-Система Bluetooth
-Газовые упоры и шумоизоляция капота
-Запасное колесо для временного использования (легкосплавный диск)
-Выезжающие пороги
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