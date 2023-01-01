Great Wall Hover H3

Уважаемые автолюбители, мы предлагаем Вам приобрести прекрасный автомобиль Great Wall Hover H3, 2010 года выпуска! Это рамный внедорожник, который способен проехать даже там, где нет дорог. Автомобиль был приобретен у официального дилера в 2011 году и продаётся в идеальном состоянии!

Great Wall Hover H3 оснащён множеством полезных функций, которые обеспечат Вам комфорт и безопасность на дороге. Он оснащён климат-контролем, который поддерживает установленную температуру в салоне. Датчики света и дождя, которые помогут Вам не отвлекаться от управления автомобилем в непогоду. Полезной функцией Great Wall Hover H3 являются датчики парковки, которые обеспечивают удобное маневрирование на парковке.

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