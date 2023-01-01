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Great Wall Hover H3
2010
695 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Great Wall Hover H3 2010

695 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H3

Характеристики

  • Марка Great Wall
  • Модель Hover H3
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 MT (122 л.с.) 4WD
  • Год 2010
  • Пробег 195626 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 005321
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 63

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Great Wall Hover H3

Уважаемые автолюбители, мы предлагаем Вам приобрести прекрасный автомобиль Great Wall Hover H3, 2010 года выпуска! Это рамный внедорожник, который способен проехать даже там, где нет дорог. Автомобиль был приобретен у официального дилера в 2011 году и продаётся в идеальном состоянии!

Great Wall Hover H3 оснащён множеством полезных функций, которые обеспечат Вам комфорт и безопасность на дороге. Он оснащён климат-контролем, который поддерживает установленную температуру в салоне. Датчики света и дождя, которые помогут Вам не отвлекаться от управления автомобилем в непогоду. Полезной функцией Great Wall Hover H3 являются датчики парковки, которые обеспечивают удобное маневрирование на парковке.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет с подробными характеристиками и историей использования данного автомобиля. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить вам все необходимые документы для сделки.

id005321

Fresh Ростов Вавилова
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