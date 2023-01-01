Great Wall Poer

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Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium:

- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная головная оптика

- Электропривод передних сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев руля

- Контроль слепых зон

- Система помощи при спуске с горы

- Система помощи при старте на подъеме

- Датчики дождя и света

- Климат-контроль

- Круиз-контроль

- Датчики парковки задние

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