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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Great Wall Poer
2023
3 889 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Great Wall Poer 2023

3 889 000 ₽
Новый
Доставка от 23 000 ₽
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Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer
Great Wall Poer

Характеристики

  • Марка Great Wall
  • Модель Poer
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Коричневый
  • VIN 637308
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Great Wall Poer

Выгодный трейд-ин, пакет опций в подарок Индивидуальное выгодное предложение для каждого!
Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium:

- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Контроль слепых зон
- Система помощи при спуске с горы
- Система помощи при старте на подъеме
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики парковки задние

id637308

Fresh Haval Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 204 57 32
Время работы: c 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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