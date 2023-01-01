Great Wall Poer
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Автомобиль в наличии.
Комплектация Premium:
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Контроль слепых зон
- Система помощи при спуске с горы
- Система помощи при старте на подъеме
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики парковки задние
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