Haval Dargo

Автомобиль в наличии.

Комплектация Tech Plus:

- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto

- Камеры кругового обзора

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Массаж водительского сиденья

- Светодиодная система освещения

- Панорамная крыша

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев первого и второго ряда сидений

- Обогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Система контроля слепых зон

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

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