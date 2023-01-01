Haval Dargo
Автомобиль в наличии.
Комплектация Tech Plus:
- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Массаж водительского сиденья
- Светодиодная система освещения
- Панорамная крыша
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев первого и второго ряда сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Система контроля слепых зон
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
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