Haval Dargo

Преимущества:



- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto

- Камера заднего вида с динамической разметкой

- Система камер кругового обзора

- Светодиодные фары и задние фонари

- Светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов

- Автоматический корректор фар

- Панорамная крыша с люком

- Цифровая приборная панель

- Электропривод, вентиляция и функции массажа для переднего ряда сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажной двери с сенсором

- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Подрулевые лепестки переключения коробки передач

- Штурманская ручка

- Электрообогрев лобового стекла

- Обогрев всех сидений

- Раздельный климат-контроль

- Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике

- Функция удержания автомобиля на месте AutoHold

- Система контроля торможения при поворотах

- Система предотвращения переворота автомобиля

- Система помощи при экстренном торможении

- Системы помощи при трогании на подъёме и спуске

- Адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях

- Система предупреждения о возможном столкновении

- Автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходом

- Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы

- Система мониторинга слепых зон

- Система распознавания дорожных знаков

- Ассистент движения задним ходом

- Система автоматической парковки

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