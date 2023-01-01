Haval Dargo
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Система камер кругового обзора
- Светодиодные фары и задние фонари
- Светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов
- Автоматический корректор фар
- Панорамная крыша с люком
- Цифровая приборная панель
- Электропривод, вентиляция и функции массажа для переднего ряда сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери с сенсором
- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Подрулевые лепестки переключения коробки передач
- Штурманская ручка
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Раздельный климат-контроль
- Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике
- Функция удержания автомобиля на месте AutoHold
- Система контроля торможения при поворотах
- Система предотвращения переворота автомобиля
- Система помощи при экстренном торможении
- Системы помощи при трогании на подъёме и спуске
- Адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях
- Система предупреждения о возможном столкновении
- Автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходом
- Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы
- Система мониторинга слепых зон
- Система распознавания дорожных знаков
- Ассистент движения задним ходом
- Система автоматической парковки
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