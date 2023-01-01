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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval Dargo
2022
3 360 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Haval Dargo 2022

3 360 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo
Haval Dargo

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель Dargo
  • Поколение Dargo
  • Модификация 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 27428 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 942029
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 192 л.с.
  • Воблер 52

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval Dargo

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Система камер кругового обзора
- Светодиодные фары и задние фонари
- Светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов
- Автоматический корректор фар
- Панорамная крыша с люком
- Цифровая приборная панель
- Электропривод, вентиляция и функции массажа для переднего ряда сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери с сенсором
- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Подрулевые лепестки переключения коробки передач
- Штурманская ручка
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Раздельный климат-контроль
- Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике
- Функция удержания автомобиля на месте AutoHold
- Система контроля торможения при поворотах
- Система предотвращения переворота автомобиля
- Система помощи при экстренном торможении
- Системы помощи при трогании на подъёме и спуске
- Адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях
- Система предупреждения о возможном столкновении
- Автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходом
- Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы
- Система мониторинга слепых зон
- Система распознавания дорожных знаков
- Ассистент движения задним ходом
- Система автоматической парковки

id942029

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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