Haval F7
Автомобиль в наличии.
Комплектация Tech Plus:
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Панорамный сдвижной люк
- Электропривод и вентиляция водительского сиденья
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев заднего ряда сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Двухзонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
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