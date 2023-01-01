Haval F7

Наша компания предлагает к продаже автомобиль Haval F7, 2020 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в январе 2021 года и имеет электронный ПТС с двумя владельцами. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии и прошел дилерское сервисное обслуживание.

Комплектация автомобиля включает в себя множество опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время поездки. Среди них: климат-контроль, подогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, датчик света и дождя, подрулевые лепестки переключения передач, легкосплавные колеса, задние парковочные датчики, запуск с кнопки двигателя, бесключевой доступ, регулировка и обогрев зеркал, подогрев руля, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, система выбора режима движения и многие другие.

Кроме того, этот автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, которое включает в себя тонировку задней полусферы, ковры в салоне и багажнике, защитную сетку радиатора, защиту картера и колесных арок.

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