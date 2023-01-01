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Haval F7
2020
2 190 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Haval F7 2020

2 190 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель F7
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2020
  • Пробег 45067 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 310221
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 63

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval F7

Наша компания предлагает к продаже автомобиль Haval F7, 2020 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в январе 2021 года и имеет электронный ПТС с двумя владельцами. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии и прошел дилерское сервисное обслуживание.

Комплектация автомобиля включает в себя множество опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время поездки. Среди них: климат-контроль, подогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, датчик света и дождя, подрулевые лепестки переключения передач, легкосплавные колеса, задние парковочные датчики, запуск с кнопки двигателя, бесключевой доступ, регулировка и обогрев зеркал, подогрев руля, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, система выбора режима движения и многие другие.

Кроме того, этот автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, которое включает в себя тонировку задней полусферы, ковры в салоне и багажнике, защитную сетку радиатора, защиту картера и колесных арок.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать автомобиль, который подойдет именно вам. Спешите приобрести этот надежный и комфортабельный автомобиль уже сегодня!

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Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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