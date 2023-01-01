Haval F7
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Легкосплавные диски, 19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Камера передняя
326931