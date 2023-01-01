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Haval F7
2022
2 969 000 ₽
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Haval F7 2022

2 969 000 ₽
Возможна доставка
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7
Haval F7

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель F7
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 5862 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 49
  • VIN 326931
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval F7

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Легкосплавные диски, 19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Камера передняя

326931

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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