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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval F7x
2023
3 329 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Haval F7x 2023

3 329 000 ₽
Новый
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 204 57 32
Купить онлайн
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель F7x
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный металлик
  • VIN 619324
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval F7x

Автомобиль в наличии.

Комплектация Tech Plus:

- Мультимедийная система с Apple CarPlay
- Панорамная крыша
- Система контроля слепых зон
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод и вентиляция водительского сиденья
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев первого и второго ряда сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Двухзонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки

id619324

Fresh Haval Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 204 57 32
Время работы: c 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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