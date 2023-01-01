Haval F7x

Автомобиль в наличии.

Комплектация Tech Plus:

- Мультимедийная система с Apple CarPlay

- Панорамная крыша

- Система контроля слепых зон

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная головная оптика

- Электропривод водительского сиденья

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев первого и второго ряда сидений

- Обогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Двухзонный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

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