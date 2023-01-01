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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval F7x
2020
2 180 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Haval F7x 2020

2 180 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель F7x
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 79738 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 605421
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 209

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
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Информация

Haval F7x

Хотите ощутить мощь и комфорт в одном автомобиле? Тогда наша новая модель Haval F7x именно то, что вам нужно! Этот внедорожник 2020 года выпуска с двигателем мощностью 190 л.с. обеспечит вам безупречную производительность на любом типе дороги.

Управлять этим автомобилем легко и приятно благодаря левому рулю и автоматической коробке передач. Полный привод позволяет вам чувствовать себя уверенно на любом грунте, а черный цвет кузова придает этому автомобилю уникальный стиль и элегантность.

С электронным ПТС вы можете быть уверены, что этот Haval F7x был тщательно проверен и готов к использованию. Заправив его бензином, вы готовы отправиться в путешествие на этом прекрасном автомобиле.

Не упустите свой шанс приобрести этот автомобиль и ощутить себя настоящим гонщиком! Haval F7x - это мощность, комфорт и стиль в одном автомобиле.

id605421

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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