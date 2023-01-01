Haval F7x

Хотите ощутить мощь и комфорт в одном автомобиле? Тогда наша новая модель Haval F7x именно то, что вам нужно! Этот внедорожник 2020 года выпуска с двигателем мощностью 190 л.с. обеспечит вам безупречную производительность на любом типе дороги.

Управлять этим автомобилем легко и приятно благодаря левому рулю и автоматической коробке передач. Полный привод позволяет вам чувствовать себя уверенно на любом грунте, а черный цвет кузова придает этому автомобилю уникальный стиль и элегантность.

С электронным ПТС вы можете быть уверены, что этот Haval F7x был тщательно проверен и готов к использованию. Заправив его бензином, вы готовы отправиться в путешествие на этом прекрасном автомобиле.

Не упустите свой шанс приобрести этот автомобиль и ощутить себя настоящим гонщиком! Haval F7x - это мощность, комфорт и стиль в одном автомобиле.

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