Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval F7x
2021
2 580 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Haval F7x 2021

2 580 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель F7x
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация Tech Plus
  • Год 2021
  • Пробег 29711 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 610888
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Haval F7x

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Хотите ощутить истинное удовольствие от вождения? Тогда обратите внимание на нашу новую модель Haval F7x!

Стильный и современный внешний вид, динамичные линии, элегантный белый цвет - уже первый взгляд на этот внедорожник заставит вас полюбить его. Но это еще не все!

Haval F7x оснащен самыми передовыми технологиями и функциями, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Автоматическая коробка передач позволит вам наслаждаться плавным и безупречным переключением скоростей. А полный привод обеспечит надежность и уверенность на любом дорожном покрытии.

В салоне Haval F7x вы найдете все необходимое для максимального комфорта и удовлетворения ваших потребностей. Климат-контроль с двумя зонами позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. А подогрев руля и сидений сделают вашу поездку приятной даже в холодные зимние дни.

Но это еще не все! Haval F7x оснащен рядом систем, которые обеспечат вашу защиту на дороге. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости - все это позволит вам чувствовать себя уверенно и безопасно за рулем. А система контроля слепых зон и камера 360° помогут избежать неприятных ситуаций при парковке и маневрировании.

Haval F7x - это не просто автомобиль, это идеальное сочетание стиля, комфорта и безопасности. Не упустите возможность сделать свою жизнь ярче и интереснее. Покупайте Haval F7x прямо сейчас и наслаждайтесь каждой поездкой!

id610888

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Haval

Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion

Haval Jolion
2022

2 530 000 ₽

Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7

Haval F7
2023

3 029 000 ₽

Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x

Haval F7x
2023

2 929 000 ₽

Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion

Haval Jolion
2022

2 130 000 ₽

Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x

Haval F7x
2020

2 368 961 ₽

Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion

Haval Jolion
2022

2 030 000 ₽

Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7 Haval F7

Haval F7
2019

2 359 000 ₽

Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion Haval Jolion

Haval Jolion
2022

2 030 000 ₽

Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9 Haval H9

Haval H9
2018

2 620 000 ₽

Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x Haval F7x

Haval F7x
2021

2 615 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа