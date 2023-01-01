Haval F7x

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Хотите ощутить истинное удовольствие от вождения? Тогда обратите внимание на нашу новую модель Haval F7x!

Стильный и современный внешний вид, динамичные линии, элегантный белый цвет - уже первый взгляд на этот внедорожник заставит вас полюбить его. Но это еще не все!

Haval F7x оснащен самыми передовыми технологиями и функциями, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Автоматическая коробка передач позволит вам наслаждаться плавным и безупречным переключением скоростей. А полный привод обеспечит надежность и уверенность на любом дорожном покрытии.

В салоне Haval F7x вы найдете все необходимое для максимального комфорта и удовлетворения ваших потребностей. Климат-контроль с двумя зонами позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. А подогрев руля и сидений сделают вашу поездку приятной даже в холодные зимние дни.

Но это еще не все! Haval F7x оснащен рядом систем, которые обеспечат вашу защиту на дороге. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости - все это позволит вам чувствовать себя уверенно и безопасно за рулем. А система контроля слепых зон и камера 360° помогут избежать неприятных ситуаций при парковке и маневрировании.

Haval F7x - это не просто автомобиль, это идеальное сочетание стиля, комфорта и безопасности. Не упустите возможность сделать свою жизнь ярче и интереснее. Покупайте Haval F7x прямо сейчас и наслаждайтесь каждой поездкой!

id610888