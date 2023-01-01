Haval F7x
Автомобиль в наличии.
Комплектация Tech Plus:
- Мультимедийная система с Apple CarPlay
- Панорамная крыша
- Система контроля слепых зон
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод водительского сиденья
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев первого и второго ряда сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Двухзонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
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