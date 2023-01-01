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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval F7x
2019
2 359 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Haval F7x 2019

2 359 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x
Haval F7x

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель F7x
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2019
  • Пробег 35288 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 600061
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 245

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval F7x

Преимущества:

-Электронный ПТС
-Заводской окрас кузова
-Дилерское обслуживание
-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Люк
-Светодиодные фары
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Подогрев руля
-Электрообогрев лобового стекла
-Обогрев сидений
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Камера заднего вида

id600061

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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