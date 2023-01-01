Haval H6

Преимущества:

Автомобиль ввезен из Казахстана в апреле 2023 года.

- 1 владелец

- Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)

- Цветной многофункциональный дисплей 10.25"

- Проекционный дисплей

Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при спуске с горы

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Автоблокировка дверей при езде

- Функция "Проводи меня домой"

- Динамическое освещение поворотов

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля давления в шинах

- Передний парктроник

- Задний парктроник

- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

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