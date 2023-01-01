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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval H6
2022
3 189 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Haval H6 2022

3 189 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
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Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6
Haval H6

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель H6
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD
  • Комплектация Supreme+
  • Год 2022
  • Пробег 1284 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 945594
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval H6

Преимущества:
Автомобиль ввезен из Казахстана в апреле 2023 года.
- 1 владелец
- Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)
- Цветной многофункциональный дисплей 10.25"
- Проекционный дисплей
Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Автоблокировка дверей при езде
- Функция "Проводи меня домой"
- Динамическое освещение поворотов
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

id945594

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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