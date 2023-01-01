Haval H6
Преимущества:
Автомобиль ввезен из Казахстана в апреле 2023 года.
- 1 владелец
- Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)
- Цветной многофункциональный дисплей 10.25"
- Проекционный дисплей
Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Автоблокировка дверей при езде
- Функция "Проводи меня домой"
- Динамическое освещение поворотов
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
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