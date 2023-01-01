Haval H9

Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium:

- Акустическая система Infinity

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Камера заднего вида

- Панорамный сдвижной люк

- Трехзонный климат-контроль

- Вентиляция и массаж передних сидений

- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Третий ряд сидений

- Обогрев заднего ряда сидений

- Обогрев руля

- Контроль слепых зон

- Биксеноновая головная оптика

- Система предотвращения выезда из полосы движения

id107084