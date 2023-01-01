Haval H9
Автомобиль в наличии.
Комплектация Premium:
- Акустическая система Infinity
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Панорамный сдвижной люк
- Трехзонный климат-контроль
- Вентиляция и массаж передних сидений
- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев заднего ряда сидений
- Обогрев руля
- Контроль слепых зон
- Биксеноновая головная оптика
- Система предотвращения выезда из полосы движения
id107084