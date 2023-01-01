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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval H9
2023
4 539 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Haval H9 2023

4 539 000 ₽
Новый
Доставка от 27 000 ₽
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Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель H9
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (218 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый металлик
  • VIN 107084
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 218 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval H9

Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium:

- Акустическая система Infinity
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Панорамный сдвижной люк
- Трехзонный климат-контроль
- Вентиляция и массаж передних сидений
- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев заднего ряда сидений
- Обогрев руля
- Контроль слепых зон
- Биксеноновая головная оптика
- Система предотвращения выезда из полосы движения

id107084

Fresh Haval Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 879 222 63 08
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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