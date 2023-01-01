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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Haval H9
2022
3 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Haval H9 2022

3 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9
Haval H9

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель H9
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (218 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2022
  • Пробег 30426 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 106032
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 218 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval H9

Хотите приобрести надежный и комфортабельный внедорожник? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на модель Haval H9 I Рестайлинг 2022 года выпуска. Этот автомобиль, доступный в комплектации Premium, обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Haval H9 оснащен мощным 2.0-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность впечатляющих 218 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавное переключение передач и отличную управляемость на любом дорожном покрытии.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие кузова и одного владельца. Вы можете быть уверены в истории автомобиля и его качестве.

Особенности комплектации Premium делают Haval H9 еще более привлекательным. Система предупреждения с хода с полосы, система мониторинга слепых зон, информация о знаках дорожного движения и система помощи при парковке обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. А система контроля усталости водителя и сиденья с массажем и вентиляцией обеспечивают комфорт даже в самых длительных поездках.

Haval H9 также оснащен датчиком температуры масла в коробке, что позволяет следить за состоянием автомобиля и предотвращать возможные поломки. А наличие Webasto и подогрева 220 ВТ обеспечивает комфорт в холодные зимние дни.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вам будет предоставлена подробная информация о техническом состоянии, истории эксплуатации и других важных параметрах. Не упустите возможность стать обладателем Haval H9 и наслаждаться комфортом и безопасностью каждый день!

id106032

Fresh Тюмень Юг
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