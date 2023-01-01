Haval H9

Хотите приобрести надежный и комфортабельный внедорожник? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на модель Haval H9 I Рестайлинг 2022 года выпуска. Этот автомобиль, доступный в комплектации Premium, обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Haval H9 оснащен мощным 2.0-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность впечатляющих 218 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавное переключение передач и отличную управляемость на любом дорожном покрытии.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие кузова и одного владельца. Вы можете быть уверены в истории автомобиля и его качестве.

Особенности комплектации Premium делают Haval H9 еще более привлекательным. Система предупреждения с хода с полосы, система мониторинга слепых зон, информация о знаках дорожного движения и система помощи при парковке обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. А система контроля усталости водителя и сиденья с массажем и вентиляцией обеспечивают комфорт даже в самых длительных поездках.

Haval H9 также оснащен датчиком температуры масла в коробке, что позволяет следить за состоянием автомобиля и предотвращать возможные поломки. А наличие Webasto и подогрева 220 ВТ обеспечивает комфорт в холодные зимние дни.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вам будет предоставлена подробная информация о техническом состоянии, истории эксплуатации и других важных параметрах. Не упустите возможность стать обладателем Haval H9 и наслаждаться комфортом и безопасностью каждый день!

id106032