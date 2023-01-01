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Haval Jolion
2023
2 419 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Haval Jolion 2023

2 419 000 ₽
Новый
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 211 35 09
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Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель Jolion
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (143 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 842282
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval Jolion

Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium:

- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод водительского сиденья
- Проекционная система показаний спидометра
- Цифровая приборная панель
- Система автоматической парковки
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев заднего ряда сидений
- Обогрев руля
- Система предупреждения о возможном столкновении
- Система предотвращения выезда из полосы движения
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Двухзонный климат-контроль

id842282

Fresh Haval Воронеж
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 211 35 09
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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