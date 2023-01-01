Haval Jolion
Автомобиль в наличии.
Комплектация Premium:
- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Электропривод водительского сиденья
- Проекционная система показаний спидометра
- Цифровая приборная панель
- Система автоматической парковки
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев заднего ряда сидений
- Обогрев руля
- Система предупреждения о возможном столкновении
- Система предотвращения выезда из полосы движения
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Двухзонный климат-контроль
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