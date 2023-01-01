Haval Jolion

Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium:

- Мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная головная оптика

- Электропривод водительского сиденья

- Проекционная система показаний спидометра

- Цифровая приборная панель

- Система автоматической парковки

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев заднего ряда сидений

- Обогрев руля

- Система предупреждения о возможном столкновении

- Система предотвращения выезда из полосы движения

- Контроль слепых зон

- Обогрев лобового стекла

- Двухзонный климат-контроль

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