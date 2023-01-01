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Haval Jolion
2022
2 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Haval Jolion 2022

2 190 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель Jolion
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (143 л.с.)
  • Комплектация Elite
  • Год 2022
  • Пробег 5781 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 828198
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 163

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval Jolion

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Сегодня мы рады предложить Вам автомобиль
Haval Jolion. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2023 году и имеет заводскую гарантию. Все сервисные документы находятся в наличии, что подтверждает его безупречное состояние.

Кузов автомобиля Haval Jolion выполнен в заводском окрасе и не имеет никаких следов ДТП или расчетов. Автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к использованию.

Haval Jolion оснащен всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды: камера заднего вида обеспечит легкость при парковке и маневрировании на заднем ходу, круиз-контроль позволит поддерживать стабильную скорость, а мультимедийная система с функцией подключения к смартфону позволит вам наслаждаться любимой музыкой, просматривать фильмы и использовать навигационную систему в дороге. Климат-контроль и обогрев всех сидений создадут оптимальный микроклимат в салоне, что позволит вам чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Haval Jolion. Присоединяйтесь к многим довольным владельцам этого автомобиля и наслаждайтесь своей жизнью за рулем!

id828198

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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