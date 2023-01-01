Haval Jolion

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Haval Jolion. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2023 году и имеет заводскую гарантию. Все сервисные документы находятся в наличии, что подтверждает его безупречное состояние.

Кузов автомобиля Haval Jolion выполнен в заводском окрасе и не имеет никаких следов ДТП или расчетов. Автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к использованию.

Haval Jolion оснащен всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды: камера заднего вида обеспечит легкость при парковке и маневрировании на заднем ходу, круиз-контроль позволит поддерживать стабильную скорость, а мультимедийная система с функцией подключения к смартфону позволит вам наслаждаться любимой музыкой, просматривать фильмы и использовать навигационную систему в дороге. Климат-контроль и обогрев всех сидений создадут оптимальный микроклимат в салоне, что позволит вам чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Haval Jolion. Присоединяйтесь к многим довольным владельцам этого автомобиля и наслаждайтесь своей жизнью за рулем!

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