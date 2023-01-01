Haval Jolion
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Электронный ПТС, 3 владельца
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация: 1.5 DCT Elite
- Тканевый салон
- Литые диски 18
- Климат-контроль
- Поддержка ручного переключения передач
- Электроусилитель руля
- Светодиодные фары
- Датчики света и дождя
- Электропривод боковых зеркал с обогревом
- Управление аудиосистемой на руле
- Кнопка запуска двигателя
- Электроподогрев всех сидений и руля
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Бесключевой доступ
- Электроподогрев лобового стекла
- Круиз-контроль
- Парковочные радары по кругу
- Hands free
- Полноцветный ЖК-монитор 10"
- Камера заднего обзора
- Противоугонная система
804772