Haval Jolion

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Электронный ПТС, 3 владельца

- Действует заводская гарантия

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Комплектация: 1.5 DCT Elite

- Тканевый салон

- Литые диски 18

- Климат-контроль

- Поддержка ручного переключения передач

- Электроусилитель руля

- Светодиодные фары

- Датчики света и дождя

- Электропривод боковых зеркал с обогревом

- Управление аудиосистемой на руле

- Кнопка запуска двигателя

- Электроподогрев всех сидений и руля

- Ключ ДУ (дистанционный ключ)

- Бесключевой доступ

- Электроподогрев лобового стекла

- Круиз-контроль

- Парковочные радары по кругу

- Hands free

- Полноцветный ЖК-монитор 10"

- Камера заднего обзора

- Противоугонная система

804772