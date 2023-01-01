Haval Jolion
Преимущества:
- Без ДТП
- Оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- На гарантии завода изготовителя
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Легкосплавные диски, 18
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Парктроник
- Камера 360°
809048