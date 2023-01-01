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Haval Jolion
2021
2 299 000 ₽
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Haval Jolion 2021

2 299 000 ₽
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Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель Jolion
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2021
  • Пробег 22236 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 99
  • VIN 805090
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval Jolion

Преимущества:
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Приобретался у официального дилера
- Действует заводская гарантия
- Цифровая приборная панель
- Проекционный дисплей на лобовое стекло
- Автоматическая парковка
- Ассистент удержания автомобиля в полосе
- Безключевой доступ
- Голосовое управление мультимедией
- Подогрев передних и задних сидений
- Адаптивный Круиз-контроль
- Климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электро регулировка зеркал
- Мультимедия с Car Play
- Камера 360 градусов
- Электрорегулировка положения водительского
сиденья

805090

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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