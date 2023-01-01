Haval Jolion
Преимущества:
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Приобретался у официального дилера
- Действует заводская гарантия
- Цифровая приборная панель
- Проекционный дисплей на лобовое стекло
- Автоматическая парковка
- Ассистент удержания автомобиля в полосе
- Безключевой доступ
- Голосовое управление мультимедией
- Подогрев передних и задних сидений
- Адаптивный Круиз-контроль
- Климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электро регулировка зеркал
- Мультимедия с Car Play
- Камера 360 градусов
- Электрорегулировка положения водительского
сиденья
805090