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Haval Jolion
2023
2 469 000 ₽
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Haval Jolion 2023

2 469 000 ₽
Новый
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Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion
Haval Jolion

Характеристики

  • Марка Haval
  • Модель Jolion
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (143 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 861928
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1497 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Haval Jolion

Автомобиль в наличии.

861928

Fresh Haval Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 204 57 32
Время работы: c 09-00 до 21-00, без выходных.
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