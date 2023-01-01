Honda Accord

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вашему вниманию автомобиль Honda Accord, 2008 года выпуска, который является гармоничным сочетанием изящности и мощности. Автомобиль имеет оригинальный ПТС м только одного владельца.

Honda Accord оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечит вам комфортную поездку в любое время года. Кожаный салон и люк придают данному автомобилю роскошный вид и сделают восхитительным любое путешествие на нем.

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