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Honda Accord
2008
1 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda Accord 2008

1 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Accord
  • Поколение VIII
  • Модификация 2.4 AT (201 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 193331 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 207784
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2354 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 201 л.с.
  • Воблер 52

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Accord

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вашему вниманию автомобиль Honda Accord, 2008 года выпуска, который является гармоничным сочетанием изящности и мощности. Автомобиль имеет оригинальный ПТС м только одного владельца.

Honda Accord оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечит вам комфортную поездку в любое время года. Кожаный салон и люк придают данному автомобилю роскошный вид и сделают восхитительным любое путешествие на нем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы можете посмотреть все достоинства данного автомобиля и убедиться в выгодности его приобретения.

id207784

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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