Honda Accord

Уважаемые клиенты! Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе роскошный дизайн, надежность и отличные характеристики? Тогда обратите внимание на Honda Accord, 2017 года выпуска!

Этот автомобиль великолепно подойдет для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Стильный черный цвет и отличное состояние автомобиля сразу привлекут внимание, а его особенности и функции не оставят вас равнодушными.

Всего за одно касание кнопки вы сможете ощутить комфорт и прохладу благодаря 2-зонному климат-контролю.

Магнитола с функцией CD позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок. А благодаря системе ABS и антипробуксовочной системе вы будете чувствовать себя в полной безопасности на дороге.

Но это еще не все! В этой модели также присутствуют дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, бортовой компьютер и многое другое. Вы будете удивлены, как много возможностей предлагает вам Honda Accord.

Автомобиль имеет только одного владельца, что говорит о его надежности и хорошем техническом состоянии.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по привлекательной цене и наслаждаться комфортом и стилем на дороге. Звоните нам прямо сейчас!

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