Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Accord
2017
1 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Honda Accord 2017

1 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Accord
  • Поколение IX Рестайлинг
  • Модификация 2.4 CVT (188 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 177028 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 182614
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2356 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 293

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Honda Accord

Уважаемые клиенты! Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе роскошный дизайн, надежность и отличные характеристики? Тогда обратите внимание на Honda Accord, 2017 года выпуска!

Этот автомобиль великолепно подойдет для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Стильный черный цвет и отличное состояние автомобиля сразу привлекут внимание, а его особенности и функции не оставят вас равнодушными.

Всего за одно касание кнопки вы сможете ощутить комфорт и прохладу благодаря 2-зонному климат-контролю.

Магнитола с функцией CD позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок. А благодаря системе ABS и антипробуксовочной системе вы будете чувствовать себя в полной безопасности на дороге.

Но это еще не все! В этой модели также присутствуют дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, бортовой компьютер и многое другое. Вы будете удивлены, как много возможностей предлагает вам Honda Accord.

Автомобиль имеет только одного владельца, что говорит о его надежности и хорошем техническом состоянии.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по привлекательной цене и наслаждаться комфортом и стилем на дороге. Звоните нам прямо сейчас!

id182614

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Honda

Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight

Honda Insight
2009

895 000 ₽

Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz

Honda Jazz
2011

849 000 ₽

Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz

Honda Jazz
2008

799 000 ₽

Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel

Honda Vezel
2014

1 588 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2012

1 029 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2013

1 450 000 ₽

Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1

Honda e:NP1
2022

3 650 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2017

1 300 001 ₽

Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn

Honda Stepwgn
2015

1 995 000 ₽

Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos

Honda Vamos
2017

650 001 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа