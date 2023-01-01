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Honda Accord
2008
1 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda Accord 2008

1 199 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord
Honda Accord

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Accord
  • Поколение VIII
  • Модификация 2.4 AT (201 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 236032 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 201050
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2354 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 201 л.с.
  • Воблер 36

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Accord

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Honda Accord, 2008 года выпуска. Этот изысканный автомобиль был приобретен у официального дилера, гарантируя его подлинность и надежность. Автомобиль обладает рядом превосходных особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и приятной.

Honda Accord оснащен двухзонным климат-контролем, который позволит вам и пассажирам наслаждаться идеальной температурой в салоне, создавая максимальный комфорт независимо от погодных условий. Обогрев передних сидений поможет вам согреться в холодные зимние дни, а круиз-контроль обеспечит стабильную скорость и исключит усталость во время длительных поездок.

А еще, этот автомобиль оснащен люком, который добавляет нотку свежести и позволяет наслаждаться естественным освещением и свежим воздухом. Кожаный салон создает атмосферу элегантности и роскоши, делая каждую поездку поистине стильной.

Honda Accord славится японским качеством и надежностью, что гарантирует долгую и безопасную эксплуатацию. Этот автомобиль был разработан с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, чтобы обеспечить вам уверенность на дороге.

У нас для вас особое предложение! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы предоставим вам полную информацию о его технических характеристиках, состоянии и истории использования. Такой отчет поможет вам сделать информированный выбор и осуществить выгодную покупку.

Не упустите возможность стать владельцем Honda Accord, 2008 года выпуска. Обращайтесь к нам прямо сейчас, чтобы узнать больше информации и организовать тест-драйв. Мы гарантируем, что этот автомобиль принесет вам радость и комфорт на каждой поездке.

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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