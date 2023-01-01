Honda Civic

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам автомобиль Honda Civic, 2020 года выпуска, импортированный в Россию в 2023 году.

Один из главных преимуществ данного автомобиля – электронный ПТС, без регистраций в России. Вы больше не будете беспокоиться о потере документов и замене их в случае утери. Кроме того, дополнительные опции, такие как климат-контроль, контроль полосы, камера заднего вида, и круиз-контроль, повышают удобство использования автомобиля и безопасность на дороге.

Мы заботимся о том, чтобы вы приняли верное решение при покупке автомобиля, и поэтому предлагаем вам специальное предложение. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о его технических и внешних характеристиках, а также о его истории эксплуатации. Это поможет вам сделать конечный выбор в пользу Honda Civic, 2020 года выпуска, и быть уверенным в своем деле.

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