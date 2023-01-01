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Honda Civic
2020
2 089 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda Civic 2020

2 089 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Civic
  • Поколение X
  • Модификация 1.5 CVT (182 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 49323 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 223918
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 182 л.с.
  • Воблер 002

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Civic

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам автомобиль Honda Civic, 2020 года выпуска, импортированный в Россию в 2023 году.

Один из главных преимуществ данного автомобиля – электронный ПТС, без регистраций в России. Вы больше не будете беспокоиться о потере документов и замене их в случае утери. Кроме того, дополнительные опции, такие как климат-контроль, контроль полосы, камера заднего вида, и круиз-контроль, повышают удобство использования автомобиля и безопасность на дороге.

Мы заботимся о том, чтобы вы приняли верное решение при покупке автомобиля, и поэтому предлагаем вам специальное предложение. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о его технических и внешних характеристиках, а также о его истории эксплуатации. Это поможет вам сделать конечный выбор в пользу Honda Civic, 2020 года выпуска, и быть уверенным в своем деле.

Спешите, количество автомобилей ограничено! Звоните нам прямо сейчас и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю, используя кодовое слово ФРЕШ. Мы гарантируем качество наших услуг и уверены, что вы не пожалеете о своем выборе. Будьте в центре внимания, ездя на Honda Civic!

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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