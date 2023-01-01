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Honda Civic
2008
750 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda Civic 2008

750 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Civic
  • Поколение VIII
  • Модификация 1.8 MT (140 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 283624 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Золотой
  • VIN 070040
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 76

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Civic

Мы рады предложить вам автомобиль Honda Civic, 2008 года выпуска.

Автомобиль Honda Civic, 2008 года, оснащён кондиционером, который позволит вам наслаждаться прохладой во время жаркого лета. Благодаря системе обогрева сидений вы сможете чувствовать себя комфортно даже в холодные зимние дни. Эти функции обеспечат вам максимальное удовольствие от вождения в любое время года.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию о Honda Civic, 2008 года. Мы уверены, что этот автомобиль станет вашим надежным партнёром на дороге.

id070040

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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