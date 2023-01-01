Honda Civic

Мы рады предложить вам автомобиль Honda Civic, 2008 года выпуска.

Автомобиль Honda Civic, 2008 года, оснащён кондиционером, который позволит вам наслаждаться прохладой во время жаркого лета. Благодаря системе обогрева сидений вы сможете чувствовать себя комфортно даже в холодные зимние дни. Эти функции обеспечат вам максимальное удовольствие от вождения в любое время года.

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