Honda Civic
Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Панорамная крыша
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