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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Civic
2008
699 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Civic 2008

699 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Civic
  • Поколение VIII
  • Модификация 1.8 AMT (140 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 177857 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 036859
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1799 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 026

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Civic

Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Панорамная крыша

id036859

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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