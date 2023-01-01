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Honda Civic
2019
2 169 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Honda Civic 2019

2 169 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Civic
  • Поколение X
  • Модификация 1.5 CVT (182 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 77501 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • Воблер 5
  • VIN 202480
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 182 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Civic

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида

202480

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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