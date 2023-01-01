Honda Civic
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида
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