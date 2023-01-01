Honda CR-V

Доброго времени суток! Fresh Auto предлагает Вам прекрасный автомобиль - Honda CR-V 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD 2020 года выпуска с пробегом всего 37188 км. Автомобиль был ввезен под заказ, имеет полный пакет документов и обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова.

Для вашего комфорта и безопасности, в автомобиле имеются такие дополнительные опции, как камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, кондиционер и обогрев передних сидений.

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