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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda CR-V
2020
2 850 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Honda CR-V 2020

2 850 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель CR-V
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 37188 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 227942
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 142

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda CR-V

Доброго времени суток! Fresh Auto предлагает Вам прекрасный автомобиль - Honda CR-V 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD 2020 года выпуска с пробегом всего 37188 км. Автомобиль был ввезен под заказ, имеет полный пакет документов и обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова.

Для вашего комфорта и безопасности, в автомобиле имеются такие дополнительные опции, как камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, кондиционер и обогрев передних сидений.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id227942

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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