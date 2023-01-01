Honda CR-V

Компания представляет вашему вниманию автомобиль марки Honda, модель CR-V, поколение V, модификация 1.5 CVT (190 л.с.) года выпуска 2019 с пробегом 28358 км. Этот внедорожник в черном цвете обладает бензиновым двигателем объемом 1498 см3 и автоматической коробкой передач.

Данный автомобиль имеет передний привод.

Этот автомобиль отличается своей надежностью и комфортом. Honda CR-V является одним из самых популярных внедорожников в мире, благодаря своим отличным характеристикам и прекрасному комфортабельному салону.

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