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Honda CR-V
2017
2 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Honda CR-V 2017

2 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель CR-V
  • Поколение V
  • Модификация 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 92183 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 223243
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2356 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 174

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda CR-V

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить Вам автомобиль марки Honda CR-V 2017 года выпуска, который был ввезен на территорию РФ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и не стоял на учете в России.

Honda CR-V - это надежный и удобный автомобиль, который обладает всеми современными функциями для комфортной езды. Он оснащен раздельным климат-контролем, камерой заднего вида, полным электропакетом, электроприводом и обогревом зеркал, круиз-контролем, передними и задними датчиками парковки.

Кроме того, данный автомобиль оснащен противоугонной меткой, что гарантирует его безопасность и защиту от кражи.

Мы гарантируем, что автомобиль в отличном техническом состоянии и готов к эксплуатации. Если Вы хотите получить дополнительную информацию об этом автомобиле, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим Вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого качественного и надежного автомобиля. Сделайте правильный выбор и приобретайте Honda CR-V уже сегодня!

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Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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