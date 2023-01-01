Honda CR-V

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить Вам автомобиль марки Honda CR-V 2017 года выпуска, который был ввезен на территорию РФ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и не стоял на учете в России.

Honda CR-V - это надежный и удобный автомобиль, который обладает всеми современными функциями для комфортной езды. Он оснащен раздельным климат-контролем, камерой заднего вида, полным электропакетом, электроприводом и обогревом зеркал, круиз-контролем, передними и задними датчиками парковки.

Кроме того, данный автомобиль оснащен противоугонной меткой, что гарантирует его безопасность и защиту от кражи.

Мы гарантируем, что автомобиль в отличном техническом состоянии и готов к эксплуатации. Если Вы хотите получить дополнительную информацию об этом автомобиле, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим Вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого качественного и надежного автомобиля. Сделайте правильный выбор и приобретайте Honda CR-V уже сегодня!

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