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Honda CR-V
2018
2 879 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda CR-V 2018

2 879 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель CR-V
  • Поколение V
  • Модификация 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 73971 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 512257
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2356 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 285

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda CR-V

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Honda CR-V, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет двух владельцев и оригинальный ПТС, что подтверждает его высокое качество и надежность.

Honda CR-V - это полноприводный кроссовер, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функциональных особенностей, которые создадут комфортные условия для вас и ваших пассажиров.

Внутренний интерьер автомобиля оформлен с изысканным вкусом и предлагает такие возможности, как 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла и бортовой компьютер. Вы сможете наслаждаться приятной атмосферой в салоне автомобиля в любое время года.

Безопасность является нашим приоритетом, и Honda CR-V оснащена самыми современными системами безопасности. В комплектации присутствуют светодиодные фары, датчик дождя, антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости. Вы сможете чувствовать себя уверенно на дороге в любых погодных условиях.

Комфорт вашей поездки гарантирован благодаря таким особенностям, как навигационная система, круиз-контроль, обогрев сидений и электроскладывание зеркал. А для вашего удобства предусмотрена система доступа без ключа и парктроник, которые облегчат парковку и повседневное использование автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем Honda CR-V. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с удовольствием предоставят вам всю необходимую информацию и помогут вам принять правильное решение.

Приобретая Honda CR-V, вы выбираете надежность, комфорт и безопасность. Мы гарантируем, что этот автомобиль станет идеальным партнером для ваших приключений на дороге.

id512257

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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