Honda CR-V
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Газобаллон.оборуд. (ГБО)
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
006196